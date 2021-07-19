Рождение легенды, возвращение героя и невероятная универсальность — итоги Тур де Франс 2021

В этом году на Тур де Франс доминировали две легенд. Марк Кавендиш и, прежде всего, Тадей Погачар забирают домой все майки, потому что эти три недели были их правлением в мире велоспорта. Тур этого года был весьма интересным, по-своему, борьбы за итоговую викторию не было, но было много других интересных моментов.

26 июня этого года начался Тур де Франс, и если бы кто-нибудь сказал, что он пройдет, так как прошла, фактически никто бы не поверил. Да, ожидалось, что Тадей Погачар защитит титул, но в не в таком стиле, да и другие важные моменты вряд ли можно было предположить.

Рождение легенды

Самый молодой велосипедист в истории, дважды одержавший победу на Тур де Франс. Да, можно сказать, что слово «легенда» может и преждевременно говорить, но если ничто не сможет остановить почти 23-летнего словенца, через несколько лет это слово может оказаться таким же, как его фамилия. Известно, что многие соперники покинули гонки из-за травм, но в каком стиле он обыграл остальных — просто невероятно. Погачар захватил лидерство после восьмого этапа и уже никому его не отдал. Он выиграл еще два горных этапа и было видно, что словенец не отдал еще все силы и преимущество в пять минут над ближайшим конкурентом могли перерасти в десять, если бы он захотел этого.

Он вернулся

Марк Кавендиш вернулся в прекрасном стиле. Он не только выиграл зеленую майку лучшего спринтера, но и также забрал четыре этапа, когда все его уже давно списали. После 9 лет перерыва он выиграл зеленую майку, а благодаря 4 победам на этапах сравнялся с рекордом Эдди Меркса и на его счету уже 34 виктории. Он мог бы взять и этап в Элисейских полях и обновить рекорд, но не получилось. Возможно в следующий раз?

Невероятный бельгиец

Замыкает тройку лучших выступлений на Тур де Франс этого года Ваут ван Арт. Три победы на этапах велосипедиста Team Jumbo-Visma — настоящий подвиг, но когда мы понимаем, что каждая из них происходила в совершенно разных условиях, мы можем говорить о чем-то невозможном. Мон-Ванту, гонка на время, спринт на Елисейских полях. Как?… Ваут ван Арт просто невероятный универсал.

Падения

Начало гонки ознаменовалось одним большим завалом. Нервная атмосфера, довольно узкие дороги, множество фаворитов, заинтересованных в езде впереди пелотона, на этот раз, к сожалению, все закончилось плохо. 43 велосипедиста не добрались до финиша в Париже, и, к сожалению, многие из них были не «тактическими отказами» или лимитчиками, а просто результатом неудачных событий. Неутешительный список открывают такие великие имена, как Примож Роглич, Калеб Эван и Петер Саган.

Одинокие беглецы

На каждом этапе этой гонки подчеркивалось, что лучший способ достичь финиша первым — это длинная атака и одиночная езда. Так закончились 11 этапов из 19 с общего старта. Королем этих действий можно назвать Матея Мохорича, но за каждым из них стоит красивая история. Словенец также завершил свой Гранд Тур, став 103-м гонщиком, одержавшим победу в каждом из трех великих туров.

Тур де Франс vs Олимпийских игр

Многие фанаты критиковали это, но даже Тур де Фрас не был главным приоритетом для многих гонщиков перед лицом гонки, которую мы можем наблюдать только раз в 4 года (на этот раз даже 5). Матье ван дер Поэль, Винченцо Нибали, Майкл Вудс и Мигель Анхель Лопес выбрали путь в Токио через Францию, сойдя преждевременно. Сознательный сход — не новое явление в велоспорте, но здесь они вызвали очень смешанные чувства.