Vuelta a Espana: превью, фавориты, шанс для украинца

Гранд Туры, третье действие. После предсказуемых успехов Игана Бернала на Джиро д’Италия и Тадея Погачара на Тур де Франс, только Вуэльта Испании может преподнести сюрприз. Поединок за красную майку стартует в субботу.

3417 километров, маршрут север-юг-север, через 8 горных финишей, включая интригующее открытие Альто-де-Гамонитейро, шесть равнинных этапов и два участка гонки на время. Это маршрут 76-й гонки Vuelta a Espana, которая стартует 14 августа в Бургосе.

Велосипедисты отправятся с трассы Св. Джеймса, город Бургос, и после более чем 3000 километров они вернутся на север Испании, чтобы завершить свое трехнедельное путешествие в Сантьяго-дель-Компостела. Как и каждый год, это «паломничество» проходит по сложному горному маршруту.

Организаторы Vuelta a Espana продолжают рецепт зрелищной гонки, проверенный в последние годы. Маршрут рассчитан на горняков, хотя в этом году будет несколько возможностей для спринтеров. Короткие стенки в финале уравновешиваются многочисленными длинными подъемами, в том числе совершенно неизвестными пелотону. В августе будет фестиваль горных гонок между гонщиками, которые уже добились значительных успехов в этом году.

Маршрут Vuelta a Espana 2021

В очередной раз организаторы самого молодого Гранд-тура сделали упор на инновации. Целых четыре этапа закончатся совершенно неизвестными восхождениями, но в программе будут известные акценты. На этот раз больше внимания было уделено третьей неделе соревнований, в то время как финал пройдет без столицы Мадрида и его окрестностей.

Первая неделя

Все начинает с короткой разделки на улицах Бургоса. Пролог начнется изнутри собора в ознаменование 800-летия его строительства. Первый горный финиш, Пикон Бланко (7,2 км; 9,35%), известен по меньшей гонкой Вуэльта Бургос и уже находится на третьем этапе программы. Затем велосипедисты направятся на юг Испании.

На шестой день Альто-де-ла-Монтана-де-Кульера мурито появится прямо на берегу Средиземного моря. На следующем этапе пелотон столкнется с холмистым участком, кульминацией которого станет крутой Балкон-ди-Аликанте (последние 4,4 км со средним уклоном 8,3%).

Перед первым днем ​​перерыва вас ждет непростой участок на границе Мурсии и Андалусии. Более 4500 метров подъема завершит восхождение на Альто-де-Велефике (13,2 км; 6,4%).

Вторая неделя

Вторая неделя начнется с нескольких холмистых участков на солнечном юге, которые станут идеальным местом для эффективного отъезда.

В начале уик-энда, на этапе 14, пелотон приедет из Эстремадуры, где запланирован сложный финиш на подъеме Пико Виллуеркас (14,5 км, 6,2%).

Последняя неделя

На третьей неделе гонка вернется на север Испании, а именно в Кантабрию. Там ждет разминка, которая соединит прибрежные городки Ларедо и Санта-Крус-де-Безана. Оттуда гонщики направятся в Астурию, где пройдут два последних высотных финиша. Семнадцатый участок завершится известным восхождением на Лагос-де-Ковадонга (12,5 км; 6,9%), возвращающимся после трехлетнего перерыва. На следующий день перед велосипедистами поднимется настоящий гигант Альто-де-Гамонитейро (15 км; 9,7%) — загадочное восхождение, которое впервые появится на маршруте велогонки. Это превью борьбы за подиум Vuelta a Espana.

Предпоследний этап начнется в Санхенхо и закончится в Мосе, родном городе бывшего победителя Тур де Франс Оскара Перрейро. На его семейных дорогах будет много небольших подъемов с крутым уклоном, и финальным будет подъем на смотровую площадку Кастро де Хервиль (9,7 км; 4,8%).

Победитель будет объявлен 5 сентября в знаменитом паломническом центре Сантьяго-де-Компостела, где в этом году будет отмечаться Xacobeo или Святой год Иакова. Организаторы запланировали сложную 34-километровую гонку на время, которая в конечном итоге решит судьбу гонки.

Фавориты

Примож Роглич, завоевавший олимпийскую золотую медаль в индивидуальной гонке на время, приезжает в Испанию за третьим титулом подряд. Лидер Jumbo-Visma стартовал в этом году на Тур де Франс, но закончился выступлению уже в первую неделю из-за недомоганий после падения. У него сильная команда, он может рассчитывать на Сэма Омена, Сеппа Кусса и Стивена Круийсвейка.

В прошлом году Роглич боролся за победу с Ричардом Карапасом. Второй золотой герой из Токио занял третье место на Тур де Франс, поэтому трудно предположить, в какой форме будет эквадорец. В составе Ineos Grenadiers следует ожидать большего от победителя Giro d’Italia этого года Эгана Бернала и от Адама Ятса, для которого это первый Гранд-тур в сезоне. Павел Сиваков тоже может стать приятным сюрпризом.

Микель Ланда, который все еще не реализовал свой потенциал в Гранд-турах, будет стартовать за место на подиуме. У него будет также сильный состав, да и победа на Вуэльте Бургаса должна добавить сил.

Мигель Анхель Лопес должен забыть свое провальное выступление на Тур де Франс и доказать, что он все еще классный генеральщик.

О подиуме мечтают и третий на прошлогодней Вуэльте Хью Карти (EF Education-Nippo) и Александр Власов (Astana-Premier Tech).

Украинский след

В гонке примет участие украинец Марк Падун. В этом сезоне он одержал две главные победы своей карьере- забрав два кряду горных этапа на Критериум дю Дюфине. После этого предполагалось, что в такой отличной форме он поедет на Тур де Франс, но ничего не поменялось и он плодотворно готовился к Вуэльте. Он занял 11 место в генеральном зачете Settimana Ciclistica Italiana, заехав пятым на одном из этапов. Также Марк был 11 на Donostia San Sebastian Klasikoa и заехал третьим на Вуэльте Бургаса прямо перед стартом Вуэльты Испании.

Марк будет помогать Ланде побороться за итоговый подиум, но наверняка получит сам шанс реализовать свой потенциал. Падун находится в лучшей форме в жизни и нужно это реализовывать.

Трансляция

Все этапы в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт 1.