Лучшие трансферы межсезонья в мировом велоспорте

Пока в мировом велоспорте команды и гонщики активно готовятся к новому сезоне, мы составили рейтинг лучших трансферов этого межсезонья.

Петер Саган (Bora-Hansgrohe — TotalEnergies)

Питер Саган уйдет с уровня WorldTour до уровня ProTeam на 2022 год, но это нельзя называть понижением в классе

В январе ему исполнится 32 года, и, возможно, он сможет показать свой класс, но его переход в TotalEnergies знаменует новый старт для него и для французской команды, поскольку они нацелены на место в WorldTour 2023 года.

Менеджер команды Жан-Рене Бернаудо надеется, что потеря Bora-Hansgrohe — это его приобретение. Немецкая команда сильно выросла в последние годы благодаря успеху Сагана, но их отношения иногда были напряженными.

Саган быстро понял, что ему больше не рады, и заключил сделку с Бернаудо. Они нужны друг другу: Сагану нужен кто-то, кто готов платить свою значительную зарплату и гарантировать роль примадонны, в то время как французской команде нужно выдающееся имя, уйма рейтинговых очков UCI и кто-то, кто может выиграть несколько крупных гонок.

Его массовое присутствие в СМИ и результаты снизят давление на таких гонщиков, как Пьер Латур, Александр Дженье, Никколо Бонифацио и Эдвальд Боассон Хаген, возможно, помогая им процветать.

Какими бы ни были результаты Сагана в 2022 году, его трансфер будет успешным, если Team TotalEnergies обеспечит себе место в WorldTour 2023 года.

Сэм Беннетт (Deceuninck-QuickStep — Bora-Hansgrohe)

TAVIRA, PORTUGAL — MAY 07: Sam Bennett of Ireland and Team Deceuninck — Quick-Step Green Points Jersey during the 47th Volta Ao Algarve 2021, Stage 3 a 203,1km stage from Faro to Tavira / @VoltAlgarve / #VAlgarve2021 / on May 07, 2021 in Tavira, Portugal. (Photo by Luc Claessen/Getty Images)

Ирландский спринтер провел чрезвычайно успешный сезон 2020 года, но 2021 год был совсем другим: его травма колена перед Тур де Франс вызвала катастрофические изменения в его отношениях с менеджером команды Патриком Лефевером и привела к возвращению в Bora-Hansgrohe.

Как любит напоминать Лефевер, Сэм Беннетт поссорился с Bora-Hansgrohe и заплатил за урегулирование спора по контракту и ушел в 2019 году. Тем не менее, он так сильно хотел вырваться из-под контроля Лефевра и доказать чего он действительно достоин, что готов вернуться в Bora-Hansgrohe в надежде начать все с чистого листа.

Bora-Hansgrohe считает, что Беннетт может вернуться в свои лучшие качества и заменить Петера Сагана и Паскаля Аккермана. Они подписали надежного друга Сэма и развозщика Шейна Арчболда и добавили Дэнни ван Поппеля в качестве еще одного члена спринтерского поезда. Он может быть не таким опытным и талантливым, как Майкл Мёркёв, но если Беннетт сможет вернуться в свою лучшую форму и сохранить уверенность, он сможет выиграть несколько крупных спринтов в 2022 году.

Рохан Деннис (Ineos Grenadiers — Jumbo-Visma)

Решение Jumbo-Visma подписать контракт с австралийцем может оказаться одним из лучших вариантов на 2022 год, но также может оказаться одним из самых рискованных.

Рохан Деннис — бывший чемпион мира в гонке на время, выигравший радужную майку в 2018 и 2019 годах, может помочь изменить баланс сил на третьей неделе Гранд-тура. Тем не менее, им также очень трудно управлять, поскольку он смешивает моменты спортивного гения с гневом и самоотверженностью.

У Джамбо-Висмы, возможно, есть управленческие навыки, чтобы использовать характер дикой лошади Денниса, но еще неизвестно, как он вписывается в состав команды и сколько места у него может быть для достижения собственного успеха.

Голландская суперкоманда состоит из Приможа Роглича, Тома Дюмулина, Йонаса Вингегаарда, Зеппа Кусса и амбициозного Вута ван Аэрта, которые добиваются ключевых ролей в их команде «Тур де Франс». Деннису, возможно, придется согласиться на второстепенную роль и прокатиться на Джиро д’Италия или Вуэльта Испании и нацеливаться на более мелкие этапы гонок.

Жоау Алмейда (Deceuninck-QuickStep — UAE Team Emirates)

Наиболее финансируемые и наиболее безопасные команды WorldTour могут заключать стратегические контракты, и решение команды Emirates из ОАЭ заключить с Жоау Алмейду пятилетний контракт подтверждает их намерения на Гранд-турах.

Команда также обеспечила долгосрочное присутствие Тадея Погачара и полагает, что Алмейда может пойти по тому же пути и выиграть самые престижные гонки в этом виде спорта, начиная с Джиро д’Италия 2022 года.

Не многие гонщики решают покинуть Deceuninck-QuickStep, но Алмейда стремился избежать естественной тени, которую Ремко Эвенепол бросает на надежды бельгийской команды на Гранд-тур.

«Я хорошо себя чувствовал в Deceuninck-QuickStep, но мне нравится план, который команда Эмирейтс ОАЭ разработала для меня, чтобы развиваться», — пояснил Алмейда.

Алмейде исполнилось 23 года в августе, и он участвовал в гонках мирового тура всего два года, но завершил сезон 2021 года на девятой позиции в индивидуальном мировом рейтинге UCI.

Он выиграл свою первую гонку только в июне, с гордостью обеспечив себе титул чемпиона Португалии в гонке на время, он также провел 15 дней в maglia rosa на Giro d’Italia 2020 года и подтвердил это еще одним сильным финишем на Corsa Rosa в этом году, заняв шестое место в общем зачете.

Алмейда, кажется, обладает способностями, характером и терпением, чтобы добиваться великих побед. Это, возможно, лучший трансфер межсезонья.

Джанни Москон (Ineos Grenadiers — Astana Qazaqstan)

Гонщик из Иатлии также надеется начать с чистого листа, сменив команду на 2022 год, закончив шестилетний период в Ineos Grenadiers и перебравшись в Astana Qazaqstan.

Джанни Москон начал свою карьеру в британской команде и, казалось, был обречен на успех в классиках, но его многочисленные проступки бросили тень на его характер, карьеру и, в конечном итоге, на его место в команде.

Москон говорит тихо и застенчиво, но выглядит преображенным и злым в гонках, неоднократно теряя контроль, чтобы пересечь черту общепринятого поведения. Он по-прежнему избегает брать на себя всю ответственность за свои расистские оскорбления в отношении Кевина Резы, сетуя на часто замешанные итальянские СМИ, что он стал жертвой всего этого.

Астана Qazaqstan, возможно, проигнорирует его прошлое в надежде, что он, наконец, сможет стать одним из главных претендентов на победы в классиках. Его агрессивная езда на Париж-Рубе доказала, что он способен на многое, и поэтому 2022 год, когда Москону стукнет 27 лет — пике его физической формы, может стать настоящим прорывом.