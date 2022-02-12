ОИ-2022: 13 февраля. Джима и Пидручный поборются за награды в преследовании

13 февраля, в воскресенье, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Большие надежды украинцы снова связаны с биатлоном.

Медали

Завтра в Пекине большой биатлонный день будет разыграно сразу два комплекта наград – в мужской и женской гонках преследования. Среду женщин восьмой на старт выйдет Юлия Джима, которая показывает отличные результаты в Пекине, а также имеет отличную скорость на лыжне. Есть все надежды при отличной стрельбе побороться за медали. 24 будет стартовать Анастасия Меркушина, а 40 выйдет на старт Ирина Петренко. Они будут бороться за как можно высокое место для того, чтобы пробиться в масс-старт.

В мужской части соревнований Украину также представят три спортсмена. Дмитрий Пидручный выйдет на старт 13, а Артем Прима — 15. Антон Дудченко выйдет на старт 60. При удачных стечениях обстоятельств Дмитрий и Артем могут побороться за медали.

11:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км.

12:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.

Очередные награды разыграют также и в горных лыжах. На дистанцию гигантского слалома выйдут мужчины. Украинец Иван Ковбаснюк пропустит старт для того, чтобы лучше подготовиться к слалому.

07:45 Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом.

Также два комплекта будет разыграно в шорт-треке. Здесь украинцы в решающих заездах представлены не будут.

13:44 Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3 000 м.

14:14 Шорт-трек. Мужчины, 500 м.

В лыжных гонках будет разыгран комплект наград в мужской эстафете 4х10 км. Так как украинцев в Пекине только двое, то и заявить нашу сборную в эстафету не получится.

09:00 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х10 км.

В конькобежном спорте также будет разыгран очередной комплект наград. Лучших определят женщины на дистанции 500 метров.

15:56 Конькобежный спорт. Женщины, 500 м.

Другие старты

В монобобе на первые две попытки выйдет Лидия Гунько.

03.30 Женщины. Монобоб. 1-я и 2-я попытки.

Продолжатся матчи группового этапа в керлинге среди мужчин и женщин.

03.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

03.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

03.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Канада

03.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — ОКР

08.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Великобритания

08.05 Женщины. Групповой турнир. США — Швеция

08.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Китай

08.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада

14.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Дания

14.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Италия

14.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — США

Также пройдут заключительные поединки группового этапа мужского хоккейного турнира.

06.10 Мужчины. Групповой турнир. Словакия — Латвия

10.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Швеция

15.10 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Канада

15.10 Мужчины. Групповой турнир. США — Германия