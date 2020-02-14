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Зимние виды

Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзы спринта на ЧМ

Сергей СумскойНет комментариев
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В пятницу, 14 февраля, состоялась женская спринтерская гонка в рамках мирового первенства по биатлону в итальянском Антхольце.

Лучшее время в гонке показала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Второй станет американка Сюзан Данкли, а тройку лидеров замкнула чешка Люция Харватова.

Лучшей среди украинок стала Елене Пидгрушной, которой не хватило 4 секунды до бронзы.

Стоит отметить, то Вита Семеренко стала одной из четырех спортсменок, которые прошли гонку без промахов.

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Результаты гонки:

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21.13,1 (0+1)

2. Сюзан Данкли (США) – 6,8 (0+0)

3. Люция Харватова (Чехия) – 21,3 (1+0)

4. Елена Пидгрушная (Украина) – 25,6 (1+0)…

11. Вита Семеренко (Украина) – 46,4 (0+0)…

22. Юлия Джима (Украина) – 1.05,4 (2+0)…

36. Валентина Семеренко (Украина) – 1.31,3 (0+2)…

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Тэги: биатлон
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