Пидручный рассказал, как назначение Санитры повлияет на сборную

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением относительно назначения Юрая Санитры на пост главного тренера мужской и женской сборных.

По его словам, в этом решении есть и плюсы, и минусы. При этом он уточнил, что плюсов будет больше.

«Что касается того, будет ли у него достаточно времени, полагаю, что в этом плане все будет хорошо.

Парней он уже давно знает. Не так много нам нужно уделять внимания. Тем более, у него будут помощники.

Большой плюс будет в том, что мы будем одна большая команда. Это повлияет на обстановку внутри сборной и поможет на стартах, так как сейчас много смешанных эстафет. Нужно вместе отрабатывать все эти моменты», – сказал Пидручный в интервью ютуб-каналу XSPORT.ua