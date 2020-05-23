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Зимние виды

Пидручный рассказал, как назначение Санитры повлияет на сборную

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением относительно назначения Юрая Санитры на пост главного тренера мужской и женской сборных.

По его словам, в этом решении есть и плюсы, и минусы. При этом он уточнил, что плюсов будет больше.

«Что касается того, будет ли у него достаточно времени, полагаю, что в этом плане все будет хорошо.

Парней он уже давно знает. Не так много нам нужно уделять внимания. Тем более, у него будут помощники.

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Большой плюс будет в том, что мы будем одна большая команда. Это повлияет на обстановку внутри сборной и поможет на стартах, так как сейчас много смешанных эстафет. Нужно вместе отрабатывать все эти моменты», – сказал Пидручный в интервью ютуб-каналу XSPORT.ua

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Тэги: Дмитрий Пидручный
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