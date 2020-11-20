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Зимние виды

Семенов пропустит контрольные гонки сборной Украины

отСергей Сумской

Ноя 20, 2020

21 и 22 ноября женская и мужская сборные Украины по биатлону будут проводить контрольные гонки в Виокатти, Финляндия.

21 ноября пройдут спринты, а 22-го – короткие масс-старты (12,5 км – мужчины и 10 км – женщины).

В этих гонках будут участвовать только те, кто попал в заявку на этапы Кубка мира, за исключением Сергея Семенова, который перенес простуду и не сможет работать на тренировках, и Юлии Джимы, которая работает со сборной Словении.

Состав Украины на контрольные гонки 21-22 ноября:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашка и Екатерина Бех.

от Сергей Сумской

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