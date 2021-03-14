Нове-Место. Украина финишировала в эстафете в ТОП-5

Сборная Украины по смешанной эстафете в лице Дарьи Блашко, Юлии Джимы и Артема Примы и Дмитрия Пидручного финишировала на пятом месте на предпоследнем этапе сезона 2020/21 Кубка мира по биатлону.

В чешском Нове-Место лучшими вполне прогнозировано стали норвежцы, которые с четырьмя промахами показали результат 1:01:24,1. Имея в своем составе Тириль Экхофф, Марте Олсбю Ройселанд, Тарьей Бе и Йоханнеса Бе норвежцы «привезли» своему ближайшему преследователю итальянцам более минуты.

1. Норвегия (0+4), 1:01:24,1

2. Италия (0+10), +1:08,7

3. Швеция (0+10), +1:22,7

4. Франция (1+9), +1:42,3

5. Украина (1+10), +2:16,5

6. США (0+7), +2:26,4