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Зимние виды

Джима и Пидручный побегут Рождественскую гонку

отСергей

Дек 24, 2021 ,

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится Рождественская гонка, в которой Украину будут представлять Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Гонка будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масстарта и преследования. Победители будут определены по итогам преследования.

Отметим, что украинская пара впервые будет выступать на Рождественской гонке вместе. Ранее Пидручный участвовал в гонке с Анастасией Меркушиной в 2019-м и с Витой Семеренко в 2020-м, а Джима соревновалась вместе с Решем в 2017-м и с Артемом Примой в 2018-м.

от Сергей

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