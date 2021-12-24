Джима и Пидручный побегут Рождественскую гонку

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится Рождественская гонка, в которой Украину будут представлять Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Гонка будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масстарта и преследования. Победители будут определены по итогам преследования.

Отметим, что украинская пара впервые будет выступать на Рождественской гонке вместе. Ранее Пидручный участвовал в гонке с Анастасией Меркушиной в 2019-м и с Витой Семеренко в 2020-м, а Джима соревновалась вместе с Решем в 2017-м и с Артемом Примой в 2018-м.