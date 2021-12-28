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Зимние виды

Джима и Пидручный не вошли в топ-5 в Рождественской гонке

отСергей

Дек 28, 2021

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка. В масс-старте Украина стала второй, допустив при этом семь промахов. В гонке преследования Пидручный и Джима допустили 13 промахов и финишировали на 8-й позиции.

Перед гонкой преследования отставание от лидера сократилось вдвое, Украина вышла на трассу 2-й и проигрывала 38 секунд.

«Рождественская гонка»

Результаты масс-старта

1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5 (2)

2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 56.8 (3)

3. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7 (5)

8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.27,0 (13)

от Сергей

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