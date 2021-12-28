Джима и Пидручный не вошли в топ-5 в Рождественской гонке

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка. В масс-старте Украина стала второй, допустив при этом семь промахов. В гонке преследования Пидручный и Джима допустили 13 промахов и финишировали на 8-й позиции.
Перед гонкой преследования отставание от лидера сократилось вдвое, Украина вышла на трассу 2-й и проигрывала 38 секунд.
«Рождественская гонка»
Результаты масс-старта
1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5 (2)
2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 56.8 (3)
3. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7 (5)
…
8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.27,0 (13)