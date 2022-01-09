Украина завоевала бронзу в сингл-миксте на этапе КМ в Оберхофе

8 января Украина сумела завоевать бронзу в одиночной смешанной эстафете на 5-м этапе Кубка мира по биатлону.

Команду представили Артем Тищенко (8-1) и Дарья Блашко (8-2). Сборная впервые выступила в сингл-миксте в таком составе.

На первом этапе Тищенко был 8-м, а Блашко без промахов выполнила первую стрельбу, а во второй ошиблась дважды. Она передала эстафету 2-й.

На третьем этапе Тищенко использовал три дополнительных патрона и финишировал 3-м.

На заключительном этапе Блашко пришлось использовать три дополнительных патрона и завершила гонку на 3-й позиции.

Отметим, что это первая награда Украины на Кубке мира в этом сезоне.

1. Россия – 41.37,1 (1+12)

2. Австрия – 41,5 (1+13)

3. Украина – 1.03,6 (0+12)