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Олимпийские игры 2022: что нужно знать обычному болельщику

отВиктор

Янв 25, 2022 ,

Олимпийские игры в Пекине быстро приближаются. С точки зрения стороннего наблюдателя, что мы должны знать об этом событии до его начала? Ниже мы представляем подборку самой полезной информации.

Расписание

Пандемия Covid-19 перенесла Летние игры в Токио на год назад. В тоже время Игры в Пекине отнюдь не разделили их судьбу. Они должны стартовать в соответствии с первоначальными предположениями 4 февраля 2022 года. На этот день запланирована церемония открытия, потому что, как это обычно всегда бывает, соревнования начнутся раньше.

2 февраля в 21:00 по киевскому времени первые матчи проведут представители керлинга. Перед зажжением олимпийского огня зрители увидят на аренах хоккеистов и лыжников. Игры завершатся 20 февраля 2022 года.

Новые соревнования в олимпийской семье

Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Таким образом, количество золотых медалей по сравнению с прошлым зимним изданием (Пхенчхан 2018) увеличится на семь.

Более трех лет назад организаторы решили присоединиться к олимпийской семье:

  • — смешанные прыжки с трамплина,
  • — смешанную эстафета по шорт-треку,
  • — смешанные командные соревнования по сноубордкроссу,
  • — соревнование смешанных команд в акробатических прыжках,
  • — женщины-одиночки (монобоб) в бобслее,
  • — женский биг эйр в лыжном фристайле,
  • — мужской биг эйр в лыжном фристайле.

Так будут выглядеть медали

26 ноября организаторы показали медали, за которые будут бороться олимпийцы. Их назвали «Tong Xin», что переводится как «вместе как один».

Медали будут инкрустированы нефритом — минералом из группы цепочечных силикатов, одним из самых редких, основным местом добычи которого является Китай. Пять кругов, видимых с обеих сторон, символизируют пять олимпийских колец. На аверсе изображен логотип Олимпийских игр, а на реверсе — значок, относящийся к организатору, и надпись на китайском языке: «Олимпийские игры 2022 года в Пекине». В случае с медалями для паралимпийцев также будет транскрипция шрифтом Брайля.

Официальный талисман игр — Бинг Двен Двен

Проект, созданный Цао Сюэ, был выбран из почти 6000 заявок из 35 стран. Каждую из них сначала оценивали эксперты, а окончательный отбор делали команды специалистов из Академии изящных искусств в Гуанчжоу и Университета искусств в Цзилине.

Официальным талисманом Олимпийских игр в Пекине стала панда. Это не было неожиданностью, ведь большая панда — национальное животное Китая.

Ее представили в виде мультипликационного героя, надевшего изо льда «панцирь» и напоминающего костюм космонавта. Она должна стать данью уважения новым технологиям и показать безграничные возможности цивилизации. Радужный ореол, видимый на лице, символизирует инновации, внедряемые на спортивных аренах, а сердце на левой руке — китайское гостеприимство.

Талисмана назвали Бинг Двен Двен, что также отражает ее характер. «Бинг» на китайском языке имеет несколько значений. Наиболее распространенным является «лед», но он также может выражать чистоту и силу. «Dwen dwen» — «сильный и живой». В сочетании это также термин для детей.

Предполагается, что Бинг Двен Двен олицетворяет силу воли олимпийцев и дух Игр.

Официальный логотип Игр

Логотип зимних игр в Пекине разработал Линь Цуньчжэнь. Форма навеяна китайским знаком 冬, обозначающим зиму, верхняя часть напоминает конькобежца, а нижняя — лыжника. С другой стороны, красочная лента, пересекающая фигуру, относится к горным хребтам страны-организатора и указывает на то, что Игры совпадут с китайским Новым годом (год тигра начнется 1 февраля).

Эмблема призвана олицетворять сочетание традиционных и современных элементов китайской культуры, а также страсть и жизненную силу зимних видов спорта. Доминирующий синий цвет символизирует мечты. Красный и желтый взяты из флага Китая.

Олимпийские арены

Арены, на которых олимпийцы будут соревноваться за медали, расположены в трех зонах. Большая часть находится в Пекине, где пройдут соревнования по керлингу, хоккею, конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию, а также некоторые соревнования по катанию на лыжах и сноуборде.

Бобслеисы, саночники, скелетонисты и горнолыжники будут соревнуются в Яньцине, в 75 километрах к северо-западу от центра столицы. Это гористая местность с горячими источниками и национальными парками. Соревнования по классической лыжной гонке пройдут в Чжанчжоу. Хотя он находится в более чем 180 километрах от Пекина, современная высокоскоростная железная дорога способна доставить туда заинтересованных всего за час.

ПЕКИНСКАЯ ЗОНА (Пекин)

— Национальный стадион (церемонии)

— Национальный центр водных видов спорта (керлинг)

— Национальный крытый стадион (хоккей)

— Спортивный центр Wukesong (хоккей)

— Национальный овал конькобежного спорта (конькобежный спорт)

— Столичный крытый стадион (шорт-трек, фигурное катание)

— Big Air Shougang (свободное катание на лыжах, сноуборд)

ЗОНА ЯНЬЦИН (Яньцин)

— Национальный центр санного спорта (бобслей, скелетон, катание на санях)

— Национальный горнолыжный центр (горные лыжи)

ZHANGIJAKOU ZONE (Чжанчжоу)

— Национальный биатлонный центр (биатлон)

— Национальный центр прыжков с трамплина (прыжки с трамплина, комбинированные)

— Национальный центр беговых лыж (лыжные гонки, лыжное двоеборье)

— Genting Snow Park (катание на лыжах, сноуборд)

Сколько будут стоить игры

Ориентировочная стоимость зимних Олимпийских игр в Пекине составит 3,9 миллиарда долларов. Это менее десятой части средств, выделенных на организацию летней версии мероприятия в этом городе в 2008 году.

Однако следует учитывать, что это число может увеличиться — хотя бы из-за необходимости обеспечения дополнительной защиты от Covid-19. Ведь в бюджете не заложены убытки от локальных карантинов, которые вводятся для тушения малейших вспышек.

от Виктор

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