ОИ-2022. День 4: очередной шанс в биатлоне, первые награды в фигурном катании

В понедельник, седьмого февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно сразу восемь комплектов наград. Главные надежды Украины будут снова связаны с биатлоном.

Медальные соревнование

Главный медальный старт для Украины в понедельник – женская индивидуальная гонка. В индивидуальной гонке фактически главным является качество стрельбы. Даже с средним ходом при чистой работе на стрельбище можно бороться за медали. Так это было и на предыдущих Олимпиадах. Поэтому, для украинок главное в этой гонке пройти чисто дистанцию, а на лыжне не проиграть очень много. При таких раскладах можно будет даже зацепиться за высокий результат. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валя Семеренко. Также должна была стартовать и Дарья Блашко. Однако из-за положительного теста на ковид она не примет участие в гонке.

11.00 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.

В фигурном катании будет разыгран первый комплект наград. В командных соревнованиях в понедельник выступят пары, женщины и танцевальные дуэты в произвольной программе. Перед завершающим днем командных соревнований уверенно лидирует ОКР и если ничего форс-мажорного не случится, то именно ОРК выиграет командные соревнования. Украина в итоге стала десятой.

03.15 Командные соревнования. Пары. Произвольная программа

04.30 Командные соревнования. Танцы. Произвольный танец

05.35 Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

Комплект наград будет разыгран в мужском сноуборде в дисциплине слоупстайл. Украина здесь не представлена.

06.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал

В прыжках с трамплина состоятся смешанные командные соревнования на нормальном трамплине. Украина в этом виде спорта представлена на будет.

13.45 Смешанные командные соревнования. Нормальный трамплин

Первый комплект наград в Пекине также разыграют женщины в горнолыжном спорте. Лучших определят в дисциплине гигантский слалом. Также состоятся соревнования у мужчин в скоростном спуске. Они должны были состояться в воскресенье, но из-за погодных условий были перенесены.

04.15 Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

06:00 Мужчины. Скоростной спуск.

07.45 Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

Сразу два комплекта наград будут разыграны в шорт треке. Лучших определят женщины на дистанции 500 метров и мужчины на дистанции 1000 метров.

14.46 Женщины, 500 м.

14.58 Мужчины. 1000 м.

Награды также будут разыграны в конькобежном спорте.

10.30. Коньки. Женщины. 1500 м

Другие соревнования

В миксе в керлинге пройдут заключительные поединке группового этапа. После этого будут сыграны полуфинальные матчи.

03:05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Норвегия

03:05 Микст. Групповой турнир. Канада — Италия

03:05 Микст. Групповой турнир. США — Великобритания

03:05 Микст. Групповой турнир. Чехия — Китай

13.05 Микст. 1/2 финала

13.05 Микст. 1/2 финала

В женском хоккейном турнире будут сыгран предпоследний тур группового этапа.

07.10 Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия

10 .40 Женщины. Групповой турнир. Чехия — Дания

15.10 Женщины. Групповой турнир. Финляндия — Швейцария

15.10 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай