ОИ-2022. День 5: Пидручный и Прима бегут индивидуалку, шанс для Данчи
Завтра, восьмого февраля, будут разыграны очередные награды на Олимпиаде в Пекине. Главные надежды Украины связаны с биатлоном и сноубордингом. В общей сложности в этот день будет разыграно 10 комплектов наград.
Медальные старты
Первые индивидуальные старты состоятся у биатлонистов. Мужчины выйдут на дистанцию 20 километров в рамках индивидуальной гонки. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. По сравнению с женской командой у мужчин выступят все самые сильные, пока обходится все без позитивных тестов на ковид. После неплохого выступления Джимы и Петренко ждет улучшения результатов у мужчин.
- 10:30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
Вторая надежда Украины связана со сноубордингом и дисциплиной параллельный гигантский слалом у женщин. Здесь все надежды на Аннамари Данчу. Именно в этой дисциплине украинка стала вице-чемпионкой мира в 2019 году. В этом сезоне на этапах Кубка мира результаты у нее не самые лучшие, но одно успешное выступление может получиться. Сначала нужно пройти в топ-16, чтобы пробиться в следующий раунд. Также состоятся медальные заезды у мужчин, но Украина здесь не представлена.
- 04:40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
- 04:40 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
Второй старт будет у Ивана Ковбасюка. На него ожидает выступление в супергиганте. В скоростном спуске он занял 33 место.
- 05.00 Мужчины. Супергигант
В лыжных гонках пройдут спринты, как у мужчин, так и у женщин. Украину представят: Марина Анцибор, Валентина Каминская и Виктория Олех, а также Алексей Красовский и Руслан Перехода. На высокие результаты здесь не стоит рассчитывать.
- 10.00 Женщины. Спринт. Квалификация
- 10.00 Мужчины. Спринт. Квалификация
- 14.45 Женщины. Спринт. Финал
- 14.45 Мужчины. Спринт. Финал
Иван Шмуратко попытается показать высоки результат в короткой программе среди фигуристов. Напомним, что он пропустил командные соревнования из-за положительного теста на ковид, но теперь готов выступить в личных соревнованиях.
- 03.15 Мужчины. Короткая программа
Третий и четвертый заезды будут проведены в женских санях одиночках. После двух попыток Елена Стецкив занимает 19 место, а Юлианна Туницкая – 22.
- 13.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки
Еще один комплект наград будет разыгран в фристайле.
- 04.00 Женщины. Биг-Эйр. Финал
Также состоятся решающие поединки в керлинге в миксе.
08.05 Микст. Матч за 3-е место. Великобритания – Швеция.
- 13.05 Микст. Финал. Норвегия — Италия
Другие соревнования
Состоятся заключительные поединки в рамках группового этапа женского хоккейного турнира.
- 06.10 Женщины. Групповой турнир. США — Канада
- 10.40 Женщины. Групповой турнир. Япония — Чехия
- 15.10 Женщины. Групповой турнир. Россия — Финляндия
- 15.10 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания