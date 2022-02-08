ОИ-2022. День 6: старт мужского хоккейного турнира
Завтра, девятого февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно только шесть комплектов наград. В тоже время стартует главная изюминка всего турнира= хоккейный мужской турнир, там будет весьма интересно, хотя и без участия звезд НХЛ.
Медали
В горнолыжном спорте будут разыграны медали в женском слаломе. Здесь Украину представит Анастасия Шепиленко. В гигантском слаломе она показала весьма достойный 39 результат. Фаворитами здесь будут Петра Вльгова и Микаэла Шиффрин.
- 04.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка
- 07.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка
В тоже время в Пекине начинают соревнования и представители двоеборья. Здесь Украину представит Дмитрий Мазурчук. Совсем недавно на этапе Кубка мира он вошел в топ-30, чего не удавалось украинцам на протяжении нескольких лет. В тренировках в Пекине Мазурчук также был неплох. Если ему дастся и в Пекине быть в топ-30 — это будет отличным результатом для 23-летнего украинца.
- 10.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин
- 13.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км
В санях-двойках пройдут решающие заезды. Украину в Пекине представят Игорь Стахив и Андрей Лисецкий, которые в тренировочных заездах показывали результаты на отметках 11-14 местах.
- 14.20 Мужчины. Двойки
Мужчины разыграют комплект наград в фристайле в дисциплине Биг-Эйр. Украинцы здесь не представлены.
- 05.00 Мужчины. Биг-Эйр. Финал
В сноубординге женщины разыграют комплект наград в кроссе. Украинцев здесь также нет.
- 05:00 Женщины. Борд-кросс
Также очередной комплект наград будет разыгран в шорт-треке.
- 13.00 Мужчины. 1500 м. Финал
Другие соревнования
Наконец-то стартует групповой турнир среди мужских хоккейных сборных.
- 10.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швейцария
- 15.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Дания
Также стартует мужской турнир в керлинге
- 04.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада
- 04.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Россия
- 04.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария
- 04.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция