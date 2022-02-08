ОИ-2022. День 6: старт мужского хоккейного турнира

Завтра, девятого февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно только шесть комплектов наград. В тоже время стартует главная изюминка всего турнира= хоккейный мужской турнир, там будет весьма интересно, хотя и без участия звезд НХЛ.

Медали

В горнолыжном спорте будут разыграны медали в женском слаломе. Здесь Украину представит Анастасия Шепиленко. В гигантском слаломе она показала весьма достойный 39 результат. Фаворитами здесь будут Петра Вльгова и Микаэла Шиффрин.

04.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка

07.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка

В тоже время в Пекине начинают соревнования и представители двоеборья. Здесь Украину представит Дмитрий Мазурчук. Совсем недавно на этапе Кубка мира он вошел в топ-30, чего не удавалось украинцам на протяжении нескольких лет. В тренировках в Пекине Мазурчук также был неплох. Если ему дастся и в Пекине быть в топ-30 — это будет отличным результатом для 23-летнего украинца.

10.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин

13.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км

В санях-двойках пройдут решающие заезды. Украину в Пекине представят Игорь Стахив и Андрей Лисецкий, которые в тренировочных заездах показывали результаты на отметках 11-14 местах.

14.20 Мужчины. Двойки

Мужчины разыграют комплект наград в фристайле в дисциплине Биг-Эйр. Украинцы здесь не представлены.

05.00 Мужчины. Биг-Эйр. Финал

В сноубординге женщины разыграют комплект наград в кроссе. Украинцев здесь также нет.

05:00 Женщины. Борд-кросс

Также очередной комплект наград будет разыгран в шорт-треке.

13.00 Мужчины. 1500 м. Финал

Другие соревнования

Наконец-то стартует групповой турнир среди мужских хоккейных сборных.

10.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швейцария

15.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Дания

Также стартует мужской турнир в керлинге

04.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада

04.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Россия

04.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария

04.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция