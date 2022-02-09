ОИ-2022. День 7: реальная надежда на медаль в акробатике, старт Гераскевича

14 часов ago Виктор

Завтра, десятого февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно сразу восемь комплектов наград. Главная надежда Украины в этот день – командные соревнования в фристайле в дисциплине акробатика.

Медали

Именно завтра состоится один из главных олимпийских стартов для Украины. Есть неплохой шанс зацепиться за медали в командных соревнованиях во фристайле в дисциплине акробатике. В этом сезоне украинцы уже брали награды в команде на этапах Кубка мира, поэтому есть все шансы повторить успех на ОИ-2022. Состав Украины: Александра Абраменко, Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский.

  • 12.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования

Очередной комплект наград будет разыгран в лыжных гонках. На этот раз женщины определят лучших в индивидуальной гонке на десять километров классическим стилем. Украину здесь представят Валентина Каминская, Марина Анцибор и Виктория Олех. Попадание в топ-50 будет отличным результатом дня них.

  • 09.00 Женщины. Индивидуальная гонка (к). 10 км

Завтра будет разыгран последний комплект наград в санном спорте. В эстафете выступит Украина. Она одна из 16 стран, которая будет представлена в этой дисциплине. Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

  • Сани. 15.30 Эстафета

Очередной комплект наград разыграют в горнолыжном спорте. Комплект наград разыграют в мужской комбинации. Очередной неплохой результат в Пекине постарается продемонстрировать Иван Ковбаснюк. Ранее он был 33 в скоростном спуске и 32 в супергиганте.

  • 04.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
  • 08.15 Мужчины. Комбинация. Слалом

Произвольную программу прокатает Иван Шмуратко. На данный момент украинский фигурист занимает 22 место после короткой программы и имеет шансы попасть в топ-20 на ОИ-2022.

  • 03:30 Мужчины. Произвольная программа.

В сноубординге будет разыграно сразу два комплекта наград. Украина представлена в этих соревнованиях не будет.

03.00 Женщины. Хафпайп

05.15 Мужчины. Борд-кросс

Также награды будут разыграны и в конькобежном спорте. Комплект наград разыграют на дистанции 5000 метров у женщин.

  • 14.00 Женщины. 5000 м

Другие соревнования

Первые две официальные попытки проведет в скелетоне украинец Владислав Гераскевич. Четыре разы он был 14 в тренировках, а также седьмым и пятым в двух последних, но в последние две тренировки многие участники не вышли на старт. Будем надеяться, что Гераскевич сможет побороться за топ-10 на Олимпиаде в Токио.

  • 03.30 Мужчины. 1-я и 2-я попытки

Продолжатся матчи в хоккейном мужском турнире.

  • 06.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Латвия
  • 10.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Словакия
  • 15.10 Мужчины. Групповой турнир. США — Китай
  • 15.10 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Германия

Также будут сыграны поединки в мужском и женском керлинге.

  • 04.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Швейцария
  • 04.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай
  • 04.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония
  • 04.05 Женщины. Групповой турнир. Россия — США
  • 08.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Швеция
  • 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Канада
  • 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Россия
  • 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Италия
  • 14.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — Корея
  • 14.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания
  • 14.05 Женщины. Групповой турнир. США — Дания
  • 14.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

Виктор

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