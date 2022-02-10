ОИ-2022. 11 февраля: надежда на Джиму, заключительные попытки Гераскевича

Завтра, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Главные надежды снова связаны с биатлоном.

Медали

Главный старт Украины в пятницу – спринтерская гонка у биатлонисток. На данный момент лучший результат Украины в Пекине именно 10 место Юлии Джимы в индивидуальной гонке. Украинка имеет все шансы его улучшить уже в спринте. Также в гонке примет участие Ирина Петренко, которая была 11 в индивидуалке. Дебютный старт на этой Олимпиаде запланирован и Анастасии Меркушиной, которая прилетела в Пекин после позитивного теста на ковид у Елены Пидгрушной.

11.00 Женщины. Спринт. 7.5 км

Анастасия Шепиленко выйдет на дистанцию супергиганта. На этой Олимпиаде у нее 39 место в гигантском слаломе. Также она не сумела финишировать в обычном слаломе.

05.00 Женщины. Супергигант

Владислав Гераскевич идет пока только 16 после двух попыток в скелетоне. У него есть все возможности улучшить свои результаты в третьей и четвертой попытке.

03.30 Мужчины. 3-я и 4-я попытки

Очередной комплект наград также будет разыгран и на Олимпиаде в Пекине у лыжников. На этот раз мужчины выйдут на дистанцию 15 километров в классическом стиле в индивидуальной гонке на время. Украину представят Руслан Перехода и Алексей Красовский.

09:00 Мужчины. Индивидуальная гонка (к). 15 км

Очередной комплект наград будет разыгран в шорт-треке.

13.00 Женщины. 1000 м. Финал

В сноубординге мужчины разыграют комплект наград в мужском хафпайпе.

03.30 Мужчины. Хафпайп. Финал

Еще один комплект разыграют в конькобежном спорте. На этот раз у мужчин на дистанции 10 000 метров.

10.00 Мужчины. 10 000 м

Другие старты

Первый представитель Украины выступит на Олимпиаде в Пекине в дисциплине шорт-трек. Олег Гандей выступит на дистанции 500 м

13:48 Мужчины. 500 м. Предварительные забеги.

Три представителя Украины выйдут на старт квалификации прыжков на большом трамплине. Украину будут представят Виталий Калиниченко, Антон Корчук и Евгений Марусяк. Последний на нормальном трамплине стал 47. Корчук не прошел там квалификацию, а Калиниченко не стартовал из-за позитивного теста на ковид.

13.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

У мужчин продолжится групповой этап в хоккейном турнире.

06.10 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Россия

10.40 Мужчины. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

10.40 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Словакия

15.10 Мужчины. Групповой турнир. Латвия — Финляндия

В тоже время женщины разыграют путевки в полуфинал.

06.10 Женщины. 1/4 финала. США – Чехия

15.10 Женщины. 1/4 финала. Канада — Швеция