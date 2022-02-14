ОИ-2022. 15 февраля: мужская эстафета в биатлоне, старт Шаботовой, квалификация фристайлистов

2 часа ago Виктор

Завтра, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится большой соревновательный день. На Играх будет разыграно сразу девять комплектов наград. Украинцы снова пристально будут наблюдать за биатлоном.

Медали

Завтра состоится эстафетная гонка у мужчин. Украина будет представлена следующим составом: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Пидручный и Прима сумели показать неплохие результаты в предыдущих гонках и пробились даже в масс-старт. Дудченко очень сильно прошел гонку преследования, а Цымбал пока выступал не очень успешно. Попадание в топ-6 будет отличным результатом, но при идеальной стрельбе и надежной работе на лыжне можно замахнуться и на медаль.

  • 11:00 Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км.

Комплект наград будет также разыгран и на большом трамплине у двоеборцев. Дмитрий Мазурчук постарается попасть в топ-30. На нормальном трамплине украинец финишировал 36 в гонке после не очень удачного прыжка. Сейчас будет возможность это исправить.

  • 13:00 Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Большой трамплин/10 км.

В сноубординге будет разыграно два комплекта наград. У мужчин и женщин в биг-эйре. Украина в этих дисциплинах представлена не будет

  • 04:15 Сноуборд. Женщины. Сноуборд-биг-эйр.
  • 07:45 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-биг-эйр.

Два комплекта наград также будет разыграно и в конькобежном спорте. Женщины и мужчины разыграют награды в командных гонках преследования.

  • 10:28 Женщины. Командная гонка преследования
  • 10:47 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

В фристайле женщины посоревнуются за медали в слоупстайле. Здесь также без Украины.

  • 04:24 Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – слоупстайл.

В горных лыжах женщины разыграют комплект наград в скоростном спуске.

  • 05:00 Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск.

В тоже время в бобслее будет разыгран комплект наград в экипажах-двойках.

  • 15:50 Бобслей. Экипажи-двойки.

Другие соревнования

Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Александр Абраменко выступят в квалификации  в акробатике. Всем под силу выход в финал.

  • 13.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация

Фигуристка Анастасия Шаботова выступит в короткой программе. Ее задача попасть в пто-20, чтобы выступить в произвольной программе через два дня.

  • 14:00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.

В мужском хоккее будут сыграны поединки квалификационного раунда, где определятся все участники четвертьфиналов.

  • 06.10 Мужчины. Квалификационный раунд. Дания — Латвия
  • 09.00 Мужчины. Квалификационный раунд. Словакия — Германия
  • 10.40 Мужчины. Квалификационный раунд. Чехия — Швейцария
  • 15.10 Мужчины. Квалификационный раунд. Канада — Китай

Керлингисты проведут очередные поединки группового этапа.

  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. ОКР — Норвегия
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Китай
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — США
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Дания
  • 08.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — ОКР
  • 08.05Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания
  • 08.05Женщины. Групповой турнир. США — Швейцария
  • 08.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Япония
  • 14.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания
  • 14.05Мужчины. Групповой турнир. Италия — США
  • 14.05Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Китай
  • 14.05 Мужчины. Групповой турнир. ОКР — Канада

Виктор

See author's posts

Tags: ,

More Stories

ОИ-2022. 15 февраля: мужская эстафета в биатлоне, старт Шаботовой, квалификация фристайлистов

2 часа ago Виктор

ОИ-2022. 14 февраля: надежда на женскую акробатику

18 часов ago Виктор

ОИ-2022. 12 февраля: мужской спринт в биатлоне, старт Назарова и Никитина

3 дня ago Виктор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

шестнадцать − пятнадцать =

You may have missed

ОИ-2022. 15 февраля: мужская эстафета в биатлоне, старт Шаботовой, квалификация фристайлистов

2 часа ago Виктор

Малиновский забил удивительный гол Ювентусу. ВИДЕО

15 часов ago Сергей

ОИ-2022. 14 февраля: надежда на женскую акробатику

18 часов ago Виктор

Шахтер задумал избавиться от двух игроков

21 час ago Сергей

Швед феерит в Бельгии: на этот раз забил Остенде. ВИДЕО

21 час ago Сергей