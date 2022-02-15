ОИ-2022. 16 февраля: шанс на медаль от Абраменко, женская эстафета в биатлоне

10 часов ago Виктор

Завтра, 16 января, на Олимпиаде 2022 будет разыграно семь комплектов наград. Главные надежды Украины будут связаны с лыжной акробатикой и биатлоном.

Медали

Главной олимпийской надежной не только завтрашнего дня, но и возможно всей Олимпиады будет выступление украинских акробатов во фристайле. В финал – топ-12 лучших пробились два из трех представителей Украины олимпийский чемпион Александр Абраменко. Также в финал пробился и Александр Окипнюк.

  • 14:00 Фристайл. Мужчины. Акробатика.

Еще одна надежда – женская биатлонная эстафета. В составе женской сборной отлично выглядит Юлия Джима, Ирина Петренко неплохо выступает, как и Анастасия Меркушина, а вот Елена Билосюк только вышла из карантина и провела всего пару тренировок. Еще пару дней назад она завляля, что будет чудом выход на старт эстафете, но других вариантов нет, у еще одной украинки Дари Блашко позитивный тест и она точно не сможет выйти на трассу. Похоже украинке нужно еще одно чудо для медали в биатлоне.

  • 09:45 Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км.  

Еще один представитель Украины в этот день выступит в горных лыжах. Иван Ковбаснюк выступит в слаломе и завершит свои весьма успешные выступления на Играх.

  • 07:45 Горные лыжи. Мужчины. Слалом.

В лыжных гонках будет разыграна еще два комплекта наград в эстафетах.

  • 13:00 Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль.
  • 13:30 Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль.

Еще две награды будут также разыграны в шорт-треке.

  • 14:44 Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5 000 м.
  • 15:18 Шорт-трек. Женщины, 1 500 м.

Еще один комплект наград разыграют в слоупстайле.

  • 04:26 Фристайл. Мужчины. Свободные дисциплины – слоупстайл.

В поединке за бронзу женского хоккейного турнира сыграют Финляндия и Швейцария.

  • 13:30. Хоккей на льду. Женщины. Матч за бронзовую медаль. Финляндия – Швейцария.

Другие соревнования

Состоятся четвертьфинальные поединки и в мужском хоккее.

  • 6.10 Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия
  • 8.00 Мужчины 1/4 финала. ОКР — Дания
  • 10.40 Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария
  • 15.30 Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада

В керлинге продолжаются матч группового этапа.

03.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — США

03.05Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Корея

03.05Женщины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

08.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

08.05Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — ОКР

08.05Групповой турнир. Италия — Дания

14.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Дания

14.05Женщины. Групповой турнир. Япония — США

14.05Женщины. Групповой турнир. ОКР — Швеция

14.05Групповой турнир. Канада — Китай

Виктор

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