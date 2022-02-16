ОИ-2022. 17 февраля: шесть финалов, но без Украины

7 часов ago Виктор

Завтра, 17 февраля, в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Украина не будет представлена ни водном из финалов.

Медали

Женщины разыграют комплект наград в комбинации. Сначала на спортсменок ждет скоростной спуск, а позже – слалом.

  • 04.30 Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
  • 08.00 Женщины. Комбинация. Слалом

В двоеборье на мужчин ожидает эстафета.

  • 10.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки. Большой трамплин
  • 13.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета. 4х5 км

Женщины откатают произвольную программу. Все взгляды будут прикованы к Камилле Валиевой и тому, как она справится с давлением из-за положительной допинг пробы. Пока она лидер после короткой программы.

  • 12:00 Женское одиночное катание. Произвольная программа.

Во фристайле женщины определят лучших в Ски-кроссе.

  • 09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала – Большой финал.

В конькобежном спорте будет разыгран комплект наград у женщин на дистанции 1000 метров.

  • 10:30 Конькобежный спорт. Женщины, 1 000 м

В финальном матче женский хоккейных команд США и Канада определят обладателя золотых наград.

  • 06:10 Хоккей. Женщины. Финал. Канада – США

Другие соревнования

В керлинге завтра закончится групповой этап и будет сыгран полуфинал у мужчин.

  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания
  • 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия
  • 08.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария
  • 08.05Женщины. Групповой турнир. ОКР — Великобритания
  • 08.05Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада
  • 08.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция
  • 15.05 Мужчины. 1/2 финала

Виктор

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