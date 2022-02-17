Пекин. 18 февраля: последний шанс на еще одну медаль для Украины

Завтра, 18 февраля, на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Это последний день для Украины, чтобы добавить к серебру Александра Абраменко. Взгляды украинцев будут прикованы к двум масс-стартам в биатлоне.

Медали

Женская гонка должна была состояться 19 февраля, но из-за плохого прогноза погоды ее перенесли на завтра. Украину в гонке представит Юлия Джима, которая была 10, 8 и 13 на этой Олимпиаде в лыжных гонках. У украинки неплохой ход, но со стрельбой проблемы, особенно это было заметно в эстафете. Если украинка сможет справиться со стрельбой, будет шанс побороться за медали.

В мужской гонке будет сразу два представителя Украины. Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Первый был 37, 15 и 18. Второй показывал более стабильные результаты – 18, 13, 13. Успешная стрельба может помочь украинцам побороться за медали, но также и нужна хорошая работа на лыжне.

Отметим, что это последние старты для Украины на этой Олимпиаде.

09:00 Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

11:00 Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км

Две пары наград также будет разыграно во фристайле. Лучших определят в хафпайпе и ски-кроссе.

04:24 Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – хафпайп.

09:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала – Большой финал.

Также комплект наград будет разыграно в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров среди мужчин.

10:30 Конькобежный спорт. Мужчины, 1 000 м.

В Керлинге Канада и США разыграют бронзовую награду среди мужчин.

08:05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовую медаль.

Другие соревнования

В женском турнире будут сыграны полуфинальные поединки.

14:05. Керлинг. Женщины. Полуфинал. Швеция — Великобритания

14:05. Керлинг. Женщины. Полуфинал. Япония — Швейцария

В мужском хоккее будут сыграны полуфинальные поединки.

06.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия

15.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. ОКР — Швеция