ОИ-2022. 19 февраля: финал в керлинге, матч за бронзу в хоккее
19 февраля, в предпоследний день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.
Украина уже завершила свои выступления на ОИ-2022, поэтому болельщики могут поболеть за своих фаворитов из других национальных команд.
Комплект наград будет разыгран в горных лыжах. В смешанной дисциплине лучших определят в командных соревнованиях.
- 06:46 Горные лыжи. Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал
В лыжных гонках на мужчин ожидает марафон на дистанции 50 километров. Здесь борьба будет не только на победу, но и на выживание.
- 08:00 Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Масс-старт. Свободный стиль.
В конькобежном спорте будет разыграно сразу два комплекта наград. Мужчины и женщины в масс-старте определят лучших.
- 08:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт.
- 11:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.
Во фристайле будет разыгран комплект наград в хафпайпе.
- 04:24 Фристайл. Мужчины. Свободные дисциплины – хафпайп.
В керлинге мужчины разыграют золотую медаль, среди женщин будет сыгран поединок за третье место.
- 08:05. Керлинг. Мужчины. Матч за золотую медаль. Швеция — Великобритания
- 14:05. Керлинг. Женщины. Матч за бронзовую медаль.
В бобслее на женщин ожидает решающие попытки в экипажах-двойках.
- 15:30 Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки.
Последний комплект наград будет разыгран в фигурном катании среди пар. После короткой программы лидируют Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Анастасия Мишина и Александр Галлямов из ОКР занимают второе и третье место соответственно.
- 13:08 Фигурное катание. Парное катание. Произвольная программа.
В хоккее определится обладатель бронзовой награды среди мужчин.
- 15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовую медаль. Словакия — Швеция