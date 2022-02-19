ОИ-2022. 20 февраля: марафон у женщин, финал мужского хоккея и Церемония закрытия

5 часов ago Виктор

20 февраля, закончится Олимпиада в Пекине. В последний день Игр будет разыграно пять комплектов наград, а также состоится Церемония закрытия ОИ-2022.

Последний день Олимпиады начнется с финального матча женского турнира по керлингу, в котором встретятся.

  • 03:05. Керлинг. Женщины. Матч за золотую медаль. Япония – Великобритания.

Дальше на старт выйдут смешанные команды в горных лыжах в параллельном слаломе. Этот финал был перенесен с 19 февраля из-за погодных условий.

  • 04:37 Горные лыжи. Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал.

Дальше на зрителей ожидают решающие попытки в бобслее в четверках. На данный момент лидируют немцы с лидером Франческо Фридрихом. На второй строчке еще одни представители Германии с Йоханнесом Лохнером на челе. Тройку замыкает Канада.

  • 05:20 Бобслей. Четверки.

Чуть ранее начнется женский марафон в лыжах. Он должен был закрывать программу Игр, но из-за сильного похолодания его перенесли на 05:00.

  • 05:00 Лыжные гонки. Женщины, 30 км. Масс-старт. Свободный стиль.

Таким образом программу Игр закроют хоккеисты. В финале сыграют ОКР и Финляндия.

  • 06:10. Хоккей. Мужчины. Матч за золотую медаль. ОКР – Финляндия.

Церемония закрытия

Закрытие пройдет на Национальном стадионе Пекина, возведенном в 2008-м. Арена принимала и открытие этой Олимпиады.

Церемония начнется в 14:00 и продлится около двух часов, в прямом эфире ее покажет UA Перший.

По словам организаторов, главной темой всей церемонии и героями происходящего будут спортсмены, которые боролись на Олимпиаде.

На церемонии закрытия Игр флаг Украины будет нести опытная биатлонистка и олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Билосюк.

Для капитана женской сборной нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, но выдалась она неудачной. Билосюк из-за коронавируса пропустила все личные гонки и выступила только в эстафете.

Виктор

See author's posts

Tags: ,

More Stories

ОИ-2022. 20 февраля: марафон у женщин, финал мужского хоккея и Церемония закрытия

5 часов ago Виктор

Абраменко выиграл серебро Олимпиады-2022

24 часа ago Сергей

ОИ-2022. 19 февраля: финал в керлинге, матч за бронзу в хоккее

1 день ago Виктор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

4 × 1 =

You may have missed

ОИ-2022. 20 февраля: марафон у женщин, финал мужского хоккея и Церемония закрытия

5 часов ago Виктор

Де Дзерби считает, что Мудрик может выиграть Золотой мяч

24 часа ago Сергей

Реал может купить защитника Шахтера

24 часа ago Сергей

Черноморец подписал канадского защитника

24 часа ago Сергей

ЦСКА подписал бывшего игрока Карпат

24 часа ago Сергей