ОИ-2022. 20 февраля: марафон у женщин, финал мужского хоккея и Церемония закрытия

20 февраля, закончится Олимпиада в Пекине. В последний день Игр будет разыграно пять комплектов наград, а также состоится Церемония закрытия ОИ-2022.

Последний день Олимпиады начнется с финального матча женского турнира по керлингу, в котором встретятся.

03:05. Керлинг. Женщины. Матч за золотую медаль. Япония – Великобритания.

Дальше на старт выйдут смешанные команды в горных лыжах в параллельном слаломе. Этот финал был перенесен с 19 февраля из-за погодных условий.

04:37 Горные лыжи. Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал.

Дальше на зрителей ожидают решающие попытки в бобслее в четверках. На данный момент лидируют немцы с лидером Франческо Фридрихом. На второй строчке еще одни представители Германии с Йоханнесом Лохнером на челе. Тройку замыкает Канада.

05:20 Бобслей. Четверки.

Чуть ранее начнется женский марафон в лыжах. Он должен был закрывать программу Игр, но из-за сильного похолодания его перенесли на 05:00.

05:00 Лыжные гонки. Женщины, 30 км. Масс-старт. Свободный стиль.

Таким образом программу Игр закроют хоккеисты. В финале сыграют ОКР и Финляндия.

06:10. Хоккей. Мужчины. Матч за золотую медаль. ОКР – Финляндия.

Церемония закрытия

Закрытие пройдет на Национальном стадионе Пекина, возведенном в 2008-м. Арена принимала и открытие этой Олимпиады.

Церемония начнется в 14:00 и продлится около двух часов, в прямом эфире ее покажет UA Перший.

По словам организаторов, главной темой всей церемонии и героями происходящего будут спортсмены, которые боролись на Олимпиаде.

На церемонии закрытия Игр флаг Украины будет нести опытная биатлонистка и олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Билосюк.

Для капитана женской сборной нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, но выдалась она неудачной. Билосюк из-за коронавируса пропустила все личные гонки и выступила только в эстафете.