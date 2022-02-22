Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине

1 день ago Сергей

Фигуристка из Испании Лаура Баркеро, которая выступает в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады в Пекине.

В пробе спортсменки от 18 февраля обнаружили запрещенный метаболит клостебола. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда.

На Играх в Пекине Баркеро и Цандрона стали 11-ми в парном катании. В этом сезоне они также были 9-ми на чемпионате Европы в Таллине.

Сергей

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