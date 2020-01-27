Жан Тодт получил государственную награду Монако

Заодно президент FIA осмотрел коллекцию автомобилей князя Альбера, и его особенно тронуло, что среди экспонатов есть и Peugeot 205 Turbo 16, на котором Ари Ватанен в 1985 году выиграл Rallye Monte-Carlo. В своё время, с 1982 по 1993 гг. Тодт был руководителем заводской команды Peugeot, выступавшей в WRC, и имел непосредственное отношение к разработке этого автомобиля.
Именно благодаря успехам на посту руководителя раллийной команды Жан Тодт заслужил репутацию талантливого менеджера, после чего его пригласили на работу в Ferrari.