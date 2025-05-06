Ральф Шумахер: Норрис так растеряет репутацию

После трёх побед Оскара Пиастри отставание Ландо Норриса от напарника в личном зачёте выросло до 16 очков. Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Норрис слишком рано начал переживать о ситуации в чемпионате, и это уже отразилось на том, как он борется с соперниками на трассе.

«Я не знаю, что не так с Норрисом, – поделился мнением Ральф Шумахер в эфире немецкого Sky Sport. – Он всегда очень решительно боролся на трассе в картинге и других сериях, но сейчас он растерял это.

Возможно, это связано с тем, что он слишком осторожничает и слишком сильно переживает из-за потерянных очков в чемпионате. Ландо срочно нужно над этим поработать. Такими темпами он быстро растеряет репутацию, и соперники будут иначе с ним бороться».

Рассуждая о перспективах Макса Ферстаппена вмешаться в борьбу за титул, Ральф сказал: «Я не могу представить, что это произойдёт. Отставание от лидеров слишком велико. Ему нужно чудо, но я не думаю, что чудо случится. Хотя я продолжаю держать пальцы скрещёнными за Red Bull, мне сложно представить, что у них есть шансы [на титул]».

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