Элина Свитолина: “Бронзовая медаль в Токио, участие в церемонии открытия, когда ты несёшь флаг – это те моменты, которые особенно ценишь”

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими воспоминаниями о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где она выступила в роли знаменосца



– На Олимпиаде в Париже вы были знаменосцем и должно быть, это стало для вас чем-то невероятным. Как вы вспоминаете этот день? Саму церемонию на Сене, дождь – как всё это прошло?

– Для меня это был микс эмоций, потому что, с одной стороны, для меня это была огромная честь, особенно в такое сложное время для моей страны, быть одной из тех, кто несёт флаг. С другой стороны, это была моя первая церемония открытия. Обычно теннисисты в ней не участвуют, потому что соревнования начинаются уже на следующий день, и мы просто готовимся к играм.

Но поскольку я была знаменосцем, мне нужно было быть там обязательно. А погода, мягко говоря, нас не порадовала – шёл проливной дождь, и я промокла буквально до нитки. Остальные спортсмены и тренеры были хоть как-то защищены – у них были дождевики, пластиковые накидки, а я не могла надеть ничего, потому что мы находились на самой первой лодке, прямо у начала колонны. Это было нелегко – мы промокли полностью, и понадобилось время, чтобы прийти в себя. Но, несмотря на всё это, быть знаменосцем своей страны – это особенное чувство. Это момент, который останется со мной до конца жизни.

– Думаете, когда вам будет 60 или 70 лет, вы будете вспоминать этот день как один из топ-3 или топ-5 моментов своей жизни – с точки зрения гордости за страну, за то, что это было что-то по-настоящему особенное?

– Да, безусловно. Бронзовая медаль в Токио – первая в истории Украины в теннисе, участие в церемонии открытия, когда ты несёшь флаг… Это те моменты, которые особенно ценишь. Для моей страны Олимпиада – это очень большое событие.



Так что да, для меня это было крайне важно и я очень горжусь всеми усилиями, которые приложила. Надеюсь, что у меня получится завоевать ещё одну медаль. Посмотрим, как будет чувствовать себя тело и смогу ли я доиграть до Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

btu.org.ua