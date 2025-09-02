US Open. Пегула в двух сетах победила Крейчикову и второй сезон подряд вышла в полуфинал

Джессика Пегула продолжает выступление на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 4) – Барбора Крейчикова (Чехия) 6:3, 6:3
Американская теннисистка сравняла счет в очных встречах с Крейчиковой, одержав вторую победу. В прошлом сезоне Пегула проиграла чешке на Итоговом турнире WTA.
Джессика проведет второй полуфинал на уровне соревнований Grand Slam. В предыдущем сезоне ей это удалось на домашнем “мэйджоре”, где она в итоге сыграла в решающем матче.
Ранее только двум американкам старше 30 лет удавалось дважды подряд дойти до полуфинала на US Open – Крис Эверт и Серене Уильямс.
Следующая соперница Джессики Пегулы определится в матче Арина Соболенко (-, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия).
