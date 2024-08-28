US Open. Киченок и Бабош проиграли девятым сеяным в стартовом матче

Украинско-венгерская пара выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Украина/Венгрия) – София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США, 9) 1:6, 4:6

По ходу сегодняшней встречи Киченок и Бабош не заработали ни одного брейк-поинта и проиграли три гейма на своих подачах.

Для теннисисток это был пятый совместный турнир в этом году. Свой лучший результат они показали в июле на Уимблдоне, где дошли до четвертьфинальной стадии.

Надежда Киченок продолжит выступление на US Open в смешанном парном разряде вместе с Уго Нисом из Монако.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua