Украинская теннисистка потерпела поражение на старте турнира ITF W75 в Словакии

В матче первого круга Катарина Завацкая (№184 WTA) уступила словацкой теннисистке Ренате Ямриховой (№811 WTA) — 6:4, 2:6, 1:6. Украинка подала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки, сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче. Поединок продолжался почти два часа игрового времени.

Отметим, что соперница Завацкой — 16-летняя Рената Ямрихова, в конце января стала чемпионкой юниорского Australian Open и на данный момент занимает первую строчку юниорского рейтинга.

За свое выступление в Трнаве Катарина Завацкая заработала $557 призовых и 1 рейтинговое очко.

btu.org.ua