ЛК. Представитель конкурента Украины повторил антидостижение Днепра-1, турки прошли в основной раунд

Ответные матчи раунда плей-офф

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи разбиты на два игровых дня.

28.08.2024

"Башакшехир" (Турция) – "Сент-Патрикс" (Ирландия) 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Шахинер 64, Кемен 82

Удаление: Болгер 84 ("Сент-Патрикс", прямая красная)

Все стало на свои после. Удивил результат первого матча, в котором статусный "Башакшехир" не сумел одолеть скромного представителя Ирландии. Но ответный матч не оставил сомнений относительно распределения сил. Турки закономерно выходят в основной этап.

"Гент" (Бельгия) – "Партизан" (Сербия) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Делорж-Книепр 88

"Партизан" повторил прошлогоднее антидостижение "Днепра-1": поочередно вылетел из трех подряд еврокубков. Даже хуже, потому что в трех раундах сербы потерпели пять поражений при одной ничьей. Позор, который идет на руку Украине как конкуренту Сербии в Таблице коэффициентов. Учитывая то, что "Црвена Звезда" у них взяла бонусы за Лигу чемпионов, нам уже и так придется догонять. Поэтому каждая неудача – плюс для Украины.

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