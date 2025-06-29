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Футбол

ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    • В своем первом личном матче команды разыграют путевку в четвертьфинал клубного Мундиаля, а Лионель Месси встретится со своим бывшим коллективом. Однако ПСЖ уже в другом статусе – победители Лиги чемпионов. Потому не удивительно, что именно французская команда является очевидным фаворитом встречи. Но будет ли на поле все так гладко для подопечных Луиса Энрике?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Стартовый свисток встречи прозвучит 29 июня в 19.00. Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал Суспільне Спорт.

    ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    2.25 3.00 3.85 Узнать больше

    КЧС-2025, 1/8 финала

    "Мерседес-Бенц Стедиум" (Атланта)

    Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Трансляция матча

    ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    В эфире

    ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    Трансляція матчу ПСЖ – Маямі Смотреть трансляцию

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