ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

В своем первом личном матче команды разыграют путевку в четвертьфинал клубного Мундиаля, а Лионель Месси встретится со своим бывшим коллективом. Однако ПСЖ уже в другом статусе – победители Лиги чемпионов. Потому не удивительно, что именно французская команда является очевидным фаворитом встречи. Но будет ли на поле все так гладко для подопечных Луиса Энрике?

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Стартовый свисток встречи прозвучит 29 июня в 19.00. Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал Суспільне Спорт.

2.25 3.00 3.85 Узнать больше

КЧС-2025, 1/8 финала

"Мерседес-Бенц Стедиум" (Атланта)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

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Трансляция матча

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Трансляція матчу ПСЖ – Маямі Смотреть трансляцию

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