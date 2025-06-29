ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

В своем первом личном матче команды разыграют путевку в четвертьфинал клубного Мундиаля, а Лионель Месси встретится со своим бывшим коллективом. Однако ПСЖ уже в другом статусе – победители Лиги чемпионов. Потому не удивительно, что именно французская команда является очевидным фаворитом встречи. Но будет ли на поле все так гладко для подопечных Луиса Энрике?
Стартовый свисток встречи прозвучит 29 июня в 19.00. Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал Суспільне Спорт.
2.25 3.00 3.85 Узнать больше
КЧС-2025, 1/8 финала
"Мерседес-Бенц Стедиум" (Атланта)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
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Трансляция матча
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Трансляція матчу ПСЖ – Маямі Смотреть трансляцию