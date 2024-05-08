Манчестер Юнайтед — самый дорогой футбольный клуб мира. В топ-10 вошли три команды, в которых выступают украинцы

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира 2024 года
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Портал Sportico опубликовал рейтинг самый дорогой футбольный клуб мира.
"Манчестер Юнайтед" занял первую позицию в списке от Sportico. Портал оценивает стоимость английского клуба в 6,2 миллиарда долларов. "Красные дьяволы" обошли испанский "Реал" (6.06 миллиарда долларов) и "Барселону" (5,28 млрд).
Рейтинг основывался на финансовых показателях клубов по трем ключевым направлениям: реклама, трансляции, продажа билетов и абонементов.
Самые дорогие футбольные клубы мира: топ-10