Манчестер Юнайтед — самый дорогой футбольный клуб мира. В топ-10 вошли три команды, в которых выступают украинцы

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира 2024 года

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Портал Sportico опубликовал рейтинг самый дорогой футбольный клуб мира.

"Манчестер Юнайтед" занял первую позицию в списке от Sportico. Портал оценивает стоимость английского клуба в 6,2 миллиарда долларов. "Красные дьяволы" обошли испанский "Реал" (6.06 миллиарда долларов) и "Барселону" (5,28 млрд).

Рейтинг основывался на финансовых показателях клубов по трем ключевым направлениям: реклама, трансляции, продажа билетов и абонементов.

Самые дорогие футбольные клубы мира: топ-10

"Манчестер Юнайтед" — 6.2 миллиарда долларов;

"Реал Мадрид" — 6.06 млрд;

"Барселона" — 5.28 млрд;

"Ливерпуль" — 5.11 млрд;

"Бавария" — 4.8 млрд;

"Манчестер Сити" — 4.75 млрд;

"ПСЖ" — 4.05 млрд;

"Арсенал" — 3.91 млрд;

"Тоттенхэм" — 3.49 млрд;

"Челси" — 3.47 млрд;

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