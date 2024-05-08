Пол МАЛИНЬЯДЖИ: «Если Усик победит Фьюри, то станет №1 pound-for-pound»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи поделился мнением о том, кто из боксеров больше заслуживает быть лидером рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

«Иноуэ идет прямо по пятам за Теренсом Кроуфордом в списке лучших боксеров в P4P. Теренс Кроуфорд становится старше (36 лет), и мы еще посмотрим, как он выступит против Мадримова, но я не вижу, чтобы Иноуэ прямо сейчас сместил Кроуфорда с этого места. Но Иноуэ находится в таком положении, что скоро он может занять это первое место.

Если Усик победит Фьюри, то он станет №1 в P4P, вы не сможете это отрицать», – сказал Малиньяджи.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее стало известно, почему IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри

sport.ua