Фьюри признался, будет ли для него бой с Усиком самым важным в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Титул абсолютного чемпиона? Не думаю, что это дает мне какую-то дополнительную мотивацию. Этот поединок будет для меня таким же важным, как сражение с Чисорой. Каждый бой для меня очень важен. Я просто в восторге от самого боя, а не от чемпионских поясов», – сказал Фьюри.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua