Энрике рассказал о планах ПСЖ на летнее трансферное окно

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о трансферной политике клуба на следующий сезон.

"Я могу подтвердить, что мы подпишем новых игроков на каждую позицию в летнее трансферное окно.

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Это также своеобразное послание игрокам, которые есть в команде сейчас, даже лучшим: в следующем сезоне я хочу иметь двух важных игроков на каждую позицию. Будет трудно играть за "ПСЖ".