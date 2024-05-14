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Футбол

Энрике рассказал о планах ПСЖ на летнее трансферное окно

Мы подпишем новых игроков на каждую позицию (с)

Энрике рассказал о планах ПСЖ на летнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о трансферной политике клуба на следующий сезон.

    "Я могу подтвердить, что мы подпишем новых игроков на каждую позицию в летнее трансферное окно.

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    Это также своеобразное послание игрокам, которые есть в команде сейчас, даже лучшим: в следующем сезоне я хочу иметь двух важных игроков на каждую позицию. Будет трудно играть за "ПСЖ".

    Напомним, что завтра, 14 мая, подопечные Энрике сыграют против "Ниццы". Старт поединка — в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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