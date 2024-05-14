Рим. Табило победил Хачанова и впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса», Фритц и Зверев сразятся за место в полуфинале

На турнире ATP Masters 1000 в столице Италии известны первые четвертьфинальные пары

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Тэйлор Фритц (США, 11) — Григор Димитров (Болгария, 8) 6:2, 6:7(11), 6:1

Александр Зверев (Германия, 3) — Нуно Боржеш (Португалия) 6:2, 7:5

Алехандро Табило (Чили, 29) — Карен Хачанов (-, 16) 7:6(5), 7:6(10)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) 7:6(4), 6:3

Тэйлор Фритц третий раз сыграл против Григора Димитрова и одержал вторую победу (все их матчи прошли на грунте). Американский теннисист одержал 20-ю победу в основной сетке грунтового «Мастерса» и впервые сыграет в четвертьфинале турнира в Риме. Следующим соперником Фритца станет чемпион этих соревнований в 2017 году Александр Зверев. Теннисисты сыграют друг с другом восьмой раз и впервые на грунте. Лидирует в этом противостоянии Зверев — 4:3.

Алехандро Табило взял реванш у Карена Хачанова за поражение в 2022 году на турнире Хертогенбосе и впервые прошел в четвертьфинал на «Мастерсе». Чилийский теннисист выиграл уже седьмой матч подряд (выиграл титул на «челленджере» во Франции перед стартом в Риме) и за место в полуфинале сыграет против китайца Чжан Чжичжэня, которому в 2021 году уступил в квалификации Уимблдона.

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