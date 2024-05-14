Перед Гран При Эмилии-Романьи руководитель команды Mercedes подвёл итоги прошлого этапа и говорил о своих ожиданиях…

Тото Вольфф: «Четверть сезона уже позади. Эти шесть гонок не были простыми, но у нас сложилось четкое понимание, в чём нужно прибавить – и мы наметили четкий путь для решения этой задачи. Пройдет ещё несколько гонок, прежде чем мы увидим, каким окажется результат, но все усердно работают, чтобы подготовить новинки как можно скорее. А пока мы постараемся максимально использовать имеющуюся у нас машину. Мы привезем в Имолу несколько обновлений и будем надеяться, что они позволят сделать следующий шаг вперёд.

После двух уик-эндов с субботним спринтом, мы возвращаемся к более привычному формату. Это дает нам больше времени на работу с новинками, но Имола – сложная трасса, где непросто машинам и гонщикам. Там есть как быстрые и плавные участки, так и медленные. Трасса узкая, с ухабистым покрытием и переменным рельефом. Обгонять там очень сложно, но все мы с нетерпением ждём этого вызова.



Конечно, вместе с остальными в паддоке мы найдем время, чтобы вспомнить Роланда Ратценбергера и Айртона Сенну, которых мы потеряли 30 лет назад. Как команда, мы будем отмечать 100-летие победы Mercedes-Benz в Targa Florio в 1924-м. Команда Mercedes-Benz Classic проделала великолепную работу по восстановлению оригинальной машины, мы с радостью ждём её появления на награждении Trofeo Bandini в среду, а затем на трассе во время уик-энда».

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