В FIA дали понять, что заявка Cadillac одобрена

В FIA дали понять, что в скором времени будет официально сообщено об одобрении заявки команды Cadillac на выступления в Формуле 1 в 2026 году.

В социальных сетях пресс-служба федерации разместила фотографию старта Гран При Испании 2014 года с подписью «Сколько машин вы можете сосчитать?» и тегами FIA и F126.

Разумеется, на фотографии двадцать две машины, что на две больше, чем выступают в Формуле 1 последние годы. Публикация подобного сообщения может означать только то, что вскоре Cadillac будет названа одиннадцатой командой, которая присоединится к Формуле 1 в 2026 году.

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