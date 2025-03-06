Александр УСИК: «Я иду за тобой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский блогер и президент медиафутбольной команды UA Steel Михаил Лебига вызвал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на дружеский спарринг. Усик уже успел согласиться и написал блоггеру сообщение.

«Михаил, я иду за тобой», – говорится в обращении чемпиона хевивейта.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

Фото с прямой трансляции Лебиги на платформе Twitch

sport.ua