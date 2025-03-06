Ещё не всё решено. ПСЖ – Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

Центральный матч Лиги Чемпионов в среду прошёл в Париже. Играли "ПСЖ" и "Ливерпуль".

Первый тайм активно провели хозяева. Нанесли 5 ударов в створ и даже забили гол. Но видеоарбитры увидели в забитом мяче Кварацхелии офсайд и отменили его. "Ливерпуль" же не ударил по воротам соперника.

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Во втором тайме французский клуб продолжил доминировать. Но голами дело не обернулось. Алиссон по-прежнему делал сейвы и сохранял ворота "сухими". Всё решила замена.

Арне Слот выпустил Харви Эллиота, который спустя минуту после своего выхода забил в ворота хозяев. "Ливерпуль" уехал с преимуществом, а для "ПСЖ" не всё потеряно.

Ответный матч состоится 12 марта на "Энфилде".

Лига Чемпионов. Париж. "Парк де Пренс".

ПСЖ – Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиот (87)

Видеообзор матча:

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