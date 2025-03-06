Андреа Стелла о том, будут ли в McLaren отмечать подиумы

Порядок боксов на пит-лейн определяется позицией команды в Кубке конструкторов. В McLaren закончили прошлый сезон на первом месте, и в этом году их боксы будут первыми…

Андреа Стелла, руководитель команды: «Думаю, у каждого сотрудника нашей команды мелькнула мысль: «Ух ты, теперь наши боксы первые. Но я хорошо знаю свою команду. Мы отвлеклись на эту мысль буквально на секунду, а потом двинулись дальше. После такой победы вы словно всё начинаете с нуля, и в такой ситуации важно быть профессионалом, сосредоточенным на работе.

Будем ли мы отмечать подиумы в предстоящем сезоне, или только победы? Празднование успеха – часть нашей культуры. Подиум – это важный результат, поэтому мы будем отмечать его внутри команды, но всё зависит от ситуации, от настроения, от ожиданий.

Все мы люди, все стоим на земле, все мы хотим продолжать признавать и праздновать успехи, даже если это не победа, поскольку подиум в Формуле 1 – это успешный результат, хотя и не столь значимый, как два года назад, когда любой подиум был для нас сравним с победой. Надеюсь, скоро вы узнаете, как мы в итоге решили поступить!»

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