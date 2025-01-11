Дерек Чанг – новый исполнительный директор Liberty Media

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media назначили нового исполнительного директора – Дерек Чанг займёт место покинувшего свой пост Грега Маффея.

В прошлом году Маффей решил не продлевать свой контракт. Он проработал на этом посту 19 лет и сыграл ключевую роль в преобразовании бизнеса Формулы 1 после того, как Liberty приобрела коммерческие права на чемпионат мира в 2017-м.

Чанг приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля, а до этого временным исполнительным директором останется

основатель Liberty Джон Мэлоун. Прежде Чанг работал в EverPass Media и RedBird Capital Partners, был генеральным директором NBA China и занимал должности на телевидении.

Джон Мэлоун: «Я очень рад приветствовать Дерека на посту исполнительного директора Liberty Media. Его опыт в операционной и инвестиционной деятельности, глубокое понимание наших отраслей и знакомство с Liberty делают его идеальным руководителем для следующей главы в истории Liberty.

Лично я работаю с Дереком более 25 лет и всегда был впечатлен его стилем руководства, широтой опыта и видением глобальной перспективы».

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