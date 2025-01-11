Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри ответил на вопрос, кто сейчас лучший молодой боксер, который будет доминировать в будущем.
«Мозес Итаума и Ник Болл, эти ребята являются бриллиантами», – сказал Тайсон.
Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно
Ник Болл выиграл 21 поединок и уже имеет чемпионский титул WBA в полулегком весе.