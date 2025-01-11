Нокдаун шмелей на первых минутах, который не удалось исправить. Боруссия Дортмунд – Байер 2:3. Обзор матча и видео голов

Яркое начало тура в Бундеслиге

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Уже к 8-й минуте гости установили счет 2:0. Хозяева быстро сократили отставание, но еще до середины первого тайма "фармацевты" отгрузили третий мяч. 4 удара в створ и владение 24% – показатели "львов" до перерыва не помешали сделать уверенную заявку на победу. Во второй половине встречи динамика снизилась, но интрига сохранялась до финального свистка, поскольку "желто-черные" снова отставали минимально.

BVB 09 остается шестым (25 очков). 14 января команда проведет выездной поединок против "Хольштайна". Подопечные Алонсо вплотную приближаются к лидирующей "Баварии" (35 баллов). Во вторник Леверкузен будет принимать "Майнц".

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Смотрите обзор матча 16-го тура Бундеслиги

Дортмунд. Сигнал Идуна Парк, 81 365 зрителей

Боруссия Дортмунд – Байер 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 12, Гирасси, 79 (п) – Телла, 1, Шик, 8, 19

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