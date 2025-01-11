Окленд. “Квалифаер” Бергс проведёт свой дебютный полуфинал в ATP-туре против Боржеша

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Новой Зеландии



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Нуну Боршеш (Португалия, 7) – Якуб Меншик (Чехия) 6:7(4), 6:2, 7:6(4)

Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 1:6, 6:2, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) 6:3, 6:1

Нишеш Басаваредди (США, Q) – Алекс Микельсен (США, 8) 2:6, 6:2, 6:4

Зизу Бергс впервые вышел в полуфинале на соревнованиях уровня Тура. Соперником бельгийца будет Нуну Боржеш, который проведёт второй полуфинал в карьере. В прошлом году португальский теннисист стал чемпионом на турнире ATP 250 в Бостаде, где в финале обыграл Рафаэля Надаля.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua