В GM готовятся к производству силовых установок для Ф1

Одним из условий прихода команды Cadillac в Формулу 1 стало производство GM собственных силовых установок. И для этого уже сделан первый шаг – основана компания GM Performance Power Units, её исполнительным директором стал опытный Расс О’Бленес.

Дэн Таурисс, исполнительный директор TWG Global: «Мы рады приветствовать Расса на этом важном посту. Его опыт и лидерские качества сыграют ключевую роль, когда мы закладываем основы для путешествия Cadillac в Формулу 1».

Расс О’Бленес: «Я очень рад возможности создать и возглавить команду, которая выведет на старт американский двигатель Формулы 1. В настоящий момент GM PPU расширяет свою команду и набирает сотрудников во всех сферах бизнеса».

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