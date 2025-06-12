Гонщики Racing Bulls впервые выступят в Монреале

В этот уик-энд оба гонщика Racing Bulls впервые будут гоняться в Монреале…

Айзек Хаджар: «В Барселоне мы провели ещё один отличный уик-энд, завершив удачную для нас серию из трёх гонок подряд. Машина работает отлично, я с нетерпением жду возможности вернуться за руль в Канаде.

Я впервые буду выступать в Монреале. Эта уникальная трасса бросит нам вызов, но нет причин сомневаться в том, что машина будет выглядеть так же здорово, как в трех предыдущих гонках. Как команда, мы уверены в своих силах и готовы бороться за выход в финал квалификации и очки в гонке».

Лиам Лоусон: «Гран При Канады – уникальная гонка на исторической трассе, которая давно входит в календарь. В детстве я с интересом наблюдал за борьбой гонщиков в Монреале, а теперь впервые буду сам в ней участвовать.

В прошлом году я приезжал в Монреаль в роли резервного пилота и полюбил этот город, поэтому с нетерпением жду первого выезда на трассу в этот уик-энд».

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