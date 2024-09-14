В Aston Martin тестировали разные варианты днища AMR24

В Aston Martin остались довольны итогами пятничных тренировок Гран При Азербайджана. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл тестировали разные варианты днища AMR24, и теперь инженерам предстоит выбрать тот, который команда продолжит использовать в оставшиеся дни уик-энда.

Лэнс Стролл (7-й): «В первой тренировке мы с Фернандо занимались сравнительными тестами разных вариантов днища машины. Вечером вместе с инженерами мы проанализируем собранные данные и выберем лучший вариант для дальнейшего движения вперёд.

Команда прилагает все усилия, чтобы выжать из AMR24 максимальную скорость. Посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы как можно лучше подготовиться к завтрашней квалификации».

Фернандо Алонсо (12-й): «В пятничных тренировках команда собрала полезную информацию, которую мы проанализируем вместе с инженерами сегодня вечером.

Сегодня мы проверили различные решения, и теперь предстоит выбрать, какое из них работает лучше всего, и какие настройки необходимо выбрать на квалификацию».

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