Джонатан Уитли – будущий руководитель команды Audi

Спортивный директор Red Bull Racing Джонатан Уитли покинет команду в конце сезона и присоединится к Audi в качестве руководителя команды.

В 2025-м Уитли предстоит провести обязательный отпуск, продолжительность которого не называется, после чего он сможет приступить к выполнению обязанностей руководителя команды Audi.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing: «У нас было продолжительное и успешное сотрудничество с Джонатаном, длившееся более 18 лет. Его вклад в шесть Кубков конструкторов и семь титулов среди гонщиков, сначала в качестве менеджера команды, а затем спортивного директора, навсегда останется вехой в нашей истории.

Джонатан продолжит выполнять обязанности до конца 2024 года, поскольку команда стремится защитить титулы в личном зачёте и Кубке конструкторов. Обязательный отпуск начнётся в 2025-м.

В Red Bull Racing и Red Bull Technology желают Джонатану всего самого наилучшего в новой должности и выражают свою благодарность.

Red Bull Racing обладает огромной внутренней силой, что даёт возможность повысить в должности других сотрудников команды. Мы объявим о новой структуре команды в ближайшие недели».

Приглашение Джоната Уитли – ещё один шаг Audi по подготовке к дебюту в Формуле 1 в 2026 году. Ранее немецкий автопроизводитель объявил о подписании контракта с Маттиа Бинотто, который возглавит весь проект в Формуле 1.

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